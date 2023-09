Meteo, settembre come luglio: piena estate e temperature estreme. Ma ecco la saccatura

10 settembre 2023 a

Ad un terzo dei giorni del mese di settembre è ancora il caldo a dominare i cieli italiani. Anzi nelle prossime 24-48 ore ci sarà un aumento dell’afa, con un clima totalmente estivo e con temperature fino a 8-10° sopra la media del periodo. Ma il sito 3bmeteo.com vede un possibile cambio di rotta: “Ci sarà un’evoluzione a partire dalla giornata di martedì 12 settembre quando un fronte atlantico collegato a una saccatura in transito sull'Europa centrale riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali. Sarà quindi la giornata di passaggio che vedrà il culmine del caldo ma anche l'arrivo delle prime piogge con un successivo calo delle temperature. La perturbazione non avrà una storia importante sul resto della Penisola visto che l'anticiclone africano seppur in graduale ritirata manterrà ancora una certa presenza al Centro Sud. Avremo dei passaggi nuvolosi e a tratti anche qualche episodio piovoso ma di scarsa importanza con un calo termico che sarà piuttosto contenuto”.

Giuliacci e l'estate infinita: caldo estremo anche a metà settembre

Da tenere d’occhio la giornata di giovedì 14 settembre, con “la saccatura che si riassorbirà per lasciar spazio ad una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana da ovest. Dunque ci sarà una progressiva stabilizzazione del tempo”. In generale secondo il portale le temperature resteranno al di sopra della media di metà settembre. Per felpe, ombrelli e cappotti c’è ancora tempo.