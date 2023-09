Marocco, Soleterre lancia raccolta fondi. "Difficile rintracciare piccoli pazienti oncologici"

09 settembre 2023 a

Un terremoto catastrofico quello che ha colpito il Marocco e che ha provocato oltre mille morti, anche se il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare ulteriormente. La situazione in molte zone del paese è disastrosa. La Ong Soleterre, presente in Marocco dal 2002, ha una casa a Marrakesh che accoglie bambini malati di cancro e pazienti adulti e ha diffuso un appello: "Ci stiamo attivando per aiutare le persone che sono state colpite gravemente da questo disastro".

"Fortunatamente la casa di accoglienza ha subito lievi danni strutturali e distruzioni superficiali. Molti bambini che stanno a sud del paese non sono in questo momento rintracciabili. Ci stiamo muovendo in queste ore con tutte le difficoltà di comunicazione. Vi chiediamo un concreto aiuto. Dateci una mano”, è l’appello di Damiano Rizzi fondatore e Presidente di Soleterre. Inaugurata nel settembre 2022 la Casa «Dar Amal», Casa della Speranza a Marrakesh, in Marocco è stata realizzata ed è gestita da Soleterre con l’associazione locale AMAL. Nel periodo ottobre -dicembre 2022 sono stati ospitati 85 ospiti (50 pazienti e 35 accompagnatori) . Nei primi sei mesi del 2023 gli ospiti sono stati 491 (di cui 264 pazienti e 228 accompagnatori). Gli ulteriori impegni di Soleterre in Marocco riguardano la sensibilizzazione nelle scuole e la formazione dei medici locali. L’oncologia pediatrica dell’Ospedale di Marrakesh è il punto di riferimento per il centro-sud del Marocco considerando come un terzo degli abitanti del Paese abitano in quel territorio.