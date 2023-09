Bonus psicologo, annuncio di Rocca: sostegno della Regione ai malati oncologici

Pietro De Leo 09 settembre 2023 a

Un sostegno psicologico per i malati oncologici. È la novità annunciata ieri dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto all’edizione 2023 di Itaca, la kermesse promossa dal consigliere regionale della Lega Pino Cangemi a Formello. Intervistato dal direttore de Il Tempo Davide Vecchi, Rocca annuncia: «Grazie ai fondi europei, ai pazienti oncologici daremo la possibilità, se ne sentiranno la necessità, di essere accompagnati da uno psicologo pagato dalla Regione».

Un intervento, quello di Rocca, molto improntato sulla sistema sanitario. «I tempi di attesa, spiega, sono diminuiti e allo stesso tempo sono aumentati i posti letto, soprattutto per gli anziani». E poi attacca i suoi predecessori: «La sinistra ha avuto anni per programmare, ma ci siamo ritrovati senza le strutture di lungodegenza per anziani». Dunque, «abbiamo impegnato 22 milioni di euro per acquistare posti letto dai privati, e questo ha dato scandalo. Ma voglio dire una cosa: i privati non possono ospedalizzare persone autonomamente, sono di fatto un’estensione delle nostre strutture».

Inoltre, spiega il presidente della Regione, «abbiamo fatti un nuovo piano sanitario, abbiamo impegnato 1,2 miliardi che avrebbe dovuto impegnare la giunta Zingaretti, intervenendo su nuovi ospedali, macchinari, per riqualificare tutta la sanità laziale da qui ai prossimi o 24 mesi». Peraltro, il presidente della Giunta attacca la sinistra anche per la situazione debitoria ereditata: «22 miliardi di debito, una finanziaria», oltre a questo «mancava l’attenzione sulle piccole cose». E aggiunge: «22 miliardi di debito sono tanti, però mi auguro che, confrontandoci con il governo, si possa congelare il debito, pagando gli interessi, com’è stato fatto con l’amministrazione Zingaretti, per poter investire, soprattutto nei servizi essenziali, perchè altrimenti le risorse sono poche per le difficoltà che abbiamo ereditato».

Altro tema, poi, quello delle periferie. Rocca spiega: «C’è una situazione di illegalità diffusa all’interno della gestione delle Ater, non tanto nell’amministrazione ma per le occupazioni abusive». Dunque, annuncia: «Adesso stiamo cercando di riportare ordine e di questo ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per gli sgomberi di questi mesi nelle case popolari occupate abusivamente». Inoltre «abbiamo messo insieme una piccola squadra con il ministro per riportare la legalità sulla gestione delle case popolari». C’è spazio per parlare anche del Pnrr.

Cosa potrà portare di importante - chiede Vecchi - all’interno della Regione? «Sicuramente gli ospedali di comunità. Poi la digitalizzazione. C’è una cabina di regia che sta lavorando a tutto questo. Credo che il percorso stia andando bene». Un passaggio, poi, è dedicato alla polemica che ha tenuto banco per lunghe settimane, circa le parole sulla strage di Bologna dell’ormai ex capo ufficio stampa della Regione Lazio Marcello De Angelis: «Ho qualche sassolino da togliermi -dice Rocca- tutto il caos di questa estate, il fango gettato sulla Regione Lazio e su Marcello De Angelis è stato fatto per coprire le tante cose buone che abbiamo fatto. Non potendo parlare di fatti hanno usato un caso specifico, istituzionalmente sgrammaticato, come la sua frase. Si è parlato un mese solo di questo senza parlare delle tante cose che vengono fatte».