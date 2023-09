Meteo, uragano "a cuore freddo" si abbatterà sull'Italia? Cosa sa Giuliacci

07 settembre 2023 a

Piogge torrenziali e inondazioni stanno devastando la Grecia, la Turchia e la Bulgaria e il timore è che il maltempo possa presto tornare a mettere in ginocchio anche la penisola italiana. A fare chiarezza e a mettere a tacere chi alimenta le fake news, però, ci ha pensato il colonnello Mario Giuliacci che, sul suo sito, ha spiegato la natura dell'intenso vortice di bassa pressione che sta provocando seri danni. "L’intenso vortice di bassa pressione che nei due giorni passati ha fatto seri danni sulla Grecia, oggi si sposterà sul Basso Ionio, lambendo appena la Calabria e la Sicilia ove potrà portare tra oggi e domani qualche temporale ma non venti violenti. Ma il ciclone è stato ieri scambiato per un uragano e così la bufala è stata poi ripresa tale e quale da quasi tutti i mass media", ha scritto l'esperto, stroncando così le teorie circolate sul web.

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , "i cicloni tropicali più violenti che si sviluppano tra 20 e 30 gradi latitudine sono noti come Uragani o Tifoni. Hanno un diametro di 300-400 km e un tipico 'occhio' al centro, durano mediamente 5-8 giorni, durante i quali spazzano un’area grande anche più dell’Italia con venti oltre 120 km/h (venti da uragano), piogge torrenziali ed enormi maree lungo le coste, con conseguenti inondazioni della fascia costiere per qualche decina di km". L'esperto avvisa gli italiani: "Talvolta, specie in autunno, tempeste simili si formano anche su Ionio e Mare di Sicilia e qui sono noti come MEDICANE (MEDIterranean hurriCANE)".

Giuliacci ha quindi fatto il punto: "I fisici dell’Atmosfera sanno bene che vi è una caratteristica indiscussa per riconoscere se il ciclone è veramente un ciclone tropicale. Nella sua parte centrale l’uragano è più caldo nelle aree circostanti, ossia è un ciclone a 'cuore caldo'. Una caratteristica, questa, che ben li contraddistingue dai normali cicloni e relative perturbazioni che raggiungono l’Italia, per lo più dall’Atlantico, in ogni stagione". Stando alla spiegazione del meteorologo, infatti, "i cicloni 'nostrani' sono sempre a 'cuore freddo', ossia nella loro parte centrale sono pieni di aria più fredda che nelle zone circostanti". Giuliacci non ha dubbi e tranquillizza tutti: "Il previsto uragano non è altro che una notizia errata sugli uragani". Per l'esperto, infatti, nessun uragano proveniente dalla Grecia farà tremare l'Italia.