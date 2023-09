Formaggio di malga contaminato, bambina di due anni grave da due mesi in ospedale

02 settembre 2023 a

Una bambina è ricoverata in condizioni gravi da due mesi all'ospedale di Padova dopo aver mangiato del formaggio in una malga. La sindrome che l'ha colpita sarebbe stata causata proprio dal formaggio di una malga di Coredo, in provincia di Trento. Il malgaro è stato indagato.

In un primo momento si era pensato che fosse colpa dell'acqua, ipotesi poi esclusa categoricamente dalle analisi, Esami che invece hanno avuto un risultato ben diverso quando sono stati eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie sui campioni di formaggio prodotto con latte crudo nella malga di Coredo, prelevati dal Servizio veterinario dell’azienda sanitaria il 14 luglio scorso. Infatti, sarebbe presente una tossina Stec, ovvero ceppi di escherichia. Quindi la bambina avrebbe contratto la malattia dopo aver mangiato o toccato il formaggio contaminato.