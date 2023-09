Accordo tra Marina Militare e Visionando su diritti umani e conoscenza marittima

02 settembre 2023 a

È stato stipulato a bordo della Nave Vespucci l’accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l’Associazione Visionando O.N.G. A siglare l’intesa il comandante del Comando Scuole della Marina Militare, ammiraglio di squadra Antonio Natale, e la presidente di Visionando, avvocato Antonella Succi (nella foto insieme alla moglie del presidente della Repubblica Dominicana Abinader). La collaborazione è a beneficio esclusivo dello scambio interculturale tra Italia e Santo Domingo, con il fine di apportare crescita reciproca in materia di cultura del mare, bioecosostenibilità, ricerca e innovazione e tutela dei diritti umani.

La salvaguardia dei diritti umani è un principio fondamentale per la Marina Militare, nel rispetto e per la protezione delle libertà che nel contesto marittimo sono molto importanti anche considerando le norme internazionali che regolamentano le attività in mare. “Diffusione della cultura e della centralità del mare, rispetto ambientale e tutela dei diritti umani sono al centro della cultura della Marina Militare. Questa riflette l'impegno dei nostri marinai e il valore inestimabile della loro azione per la sicurezza nazionale ed internazionale. Insieme a Visionando, miriamo a valorizzare tale dimensione e attraverso progetti di ricerca e sviluppo, intendiamo diffondere ulteriormente il patrimonio culturale italiano e promuovere un dialogo interculturale proficuo”, queste le parole dell’ammiraglio Natale a margine della firma dell’accordo.

“L’affermazione dei diritti universali dell’uomo, missione di Visionando, è profondamente legata ai valori della Marina Militare. L’obiettivo di Visionando è quello di realizzare, unitamente alla Marina Militare, progetti di ricerca scientifica per la tutela ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla valorizzazione e promozione dell’interculturalità tra i popoli. è un onore per Visionando far parte di questo progetto!” ,ha dichiarato la presidente Succi della Visionando O.N.G.