Monte Bianco, Salvini chiede il rinvio dei lavori. La Francia pronta a dire sì

Matteo Salvini in azione per far slittare i lavori nel traforo del Monte Bianco che dovrebbero iniziare lunedì settembre. Il ministro delle Infrastrutture e numero uno della Lega è intervenuto sulla possibile paralisi della circolazione nella zona: “Oggi sentirò il mio collega francese, perché c’è il traforo del Frejus chiuso per frana, il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori, il San Gottardo dove c’è stato un deragliamento. Qua rischiamo veramente il blocco. Quindi l’obiettivo è di riaprire il Frejus il prima possibile, anche se ovviamente è sul fronte francese quindi lo decideranno i francesi, ma ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco perché altrimenti è il caos. Se a questo aggiungiamo l’arroganza austriaca che vieta l’ingresso dei tir di tutto il mondo in Austria, creando problemi ambientali, sociali ed economici enormi, saranno ore impegnative”.

In effetti la Francia non esclude l’ipotesi di un rinvio dei lavori nel tunnel del Monte Bianco. È quanto emerso nell’incontro di oggi a Toledo, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue, tra Antonio Tajani e Catherine Colonna, secondo quanto fa sapere la Farnesina. L’Italia ha chiesto alla Francia di non chiudere il traforo del Monte Bianco fino a quando non riprenderà la piena operatività del Frejus, dopo la frana dei giorni scorsi. Il governo di centrodestra è al lavoro per limitare al massimo i disagi degli italiani.