Caivano, faccia a faccia di 40 minuti tra Giorgia Meloni e don Patriciello a Parco Verde

Per prima cosa Giorgia Meloni ha incontrato don Patriciello, il prete anti-clan che l'ha invitata al Parco Verde di Caivano, dove si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di due cuginette. L'incontro è durato circa 40 minuti, si è tenuto all’interno della parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano. Erano presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, dell’Istruzione e dello Sport, Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara e Andrea Abodi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, don Maurizio Patriciello e il vescovo di Acerra, Angelo Spinillo. L’arrivo della premier è stato accompagnato, oltre che da cori e applausi, anche da qualche piccola voce di dissenso.

Alcuni dei presenti hanno chiesto lavoro e di ripristinare il reddito di cittadinanza, mentre altri l’hanno accusata di far morire i migranti in mare. Terminato l’incontro, Meloni si è spostata verso l’istituto scolastico Francesco Morano, per presiedere una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"È andata benissimo, il presidente ci ha dato una data: ha detto che entro la primavera del 2024 il centro sportivo tornerà ad essere un centro sportivo. Insomma, ci vogliono pochi mesi per arrivare a questa data", ha commentato don Maurizio Patriciello al termine dell’incontro con Meloni. Poi ha aggiunto: "Meglio di così non poteva andare. Noi glielo abbiamo detto con grande serietà e anche con una punta di ironia: abbiamo un desiderio grande di applaudire il presidente del Consiglio che per la prima volta in Italia è una donna. Però, se le promesse come avvenuto in passato non dovessero realizzarsi, sappiamo anche fischiare. Ma penso che non ce ne sarà bisogno. Dobbiamo continuare a sperare e ad osare - conclude don Maurizio Patriciello -. C’è stata una risposta, e devo ringraziare il presidente del Consiglio che si è portato dietro tre ministri. Non è che succede tutti i giorni...La cosa importante ora è arrivare a qualche risultato concreto per la nostra gente, per Parco Verde e Caivano".