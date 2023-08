Guasto nel Regno Unito, cancellati voli tra Fiumicino e Ciampino

28 agosto 2023 a

a

a

A seguito di un guasto, risolto solo nel pomeriggio, che ha colpito i sistemi di controllo per il traffico aereo, molti voli nel Regno Unito hanno subito pesanti ritardi con ripercussioni in tutta Europa. L'autorità britannica per il traffico aereo (Nats) ha comunicato questa mattina come un guasto abbia colpito i propri sistemi di controllo, motivo per il quale sono state applicate restrizioni a diversi voli in arrivo e in partenza dal Regno Unito per garantirne la sicurezza. La stessa Nats ha annunciato nel pomeriggio la fine dell'emergenza innescata dal guasto tecnico dei sistemi di elaborazione informatica dei dati, con pesanti conseguenze per i passeggeri in partenza o in arrivo che rimarranno comunque in attesa per diverse ore.

Caro voli, le compagnie aeree vanno allo scontro. Cosa chiedono all'Europa

Il risultato è stato spiacevole per schiere di passeggeri, bloccati a lungo negli aeroporti o addirittura costretti a rinunciare al viaggio: con migliaia di decolli soggetti a pesanti ritardi e centinaia di cancellazioni, in partenza sia da Londra o da altri scali delle isole britanniche, sia da vari Paesi europei ed extra europei sulla rotta inversa. A rendere noto per primo il disservizio era stato un messaggio diffuso in mattinata su X dalla compagnia locale scozzese Loganair; seguito a ruota dalla pioggia di denunce di viaggiatori coinvolti e quindi dalle allerte all'utenza di vettori di primo piano quali British Airways, EasyJet o Ryanair.

"Ha perso il contatto radio". Aereo inseguito dai caccia militari, cosa succede in volo

Il disguido ha coinvolto anche i voli da e per la Capitale e gli scali romani di Ciampino e Fiumicino. Aeroporti di Roma ha confermato presto che “a causa di un guasto sui sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, alcuni voli potranno subire ritardi e/o cancellazioni”, consigliando ai viaggiatori di “contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo”. Avviso ripreso poi dal tabellone delle partenze in tempo reale: prima ritardati e poi cancellati i voli pomeridiani per Heathrow operati da Ita, così come quello delle 18.35 operato dalla British Airways. Cancellati anche il volo in partenza da Ciampino di Ryanair, e diversi voli in arrivo.