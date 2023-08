Meteo, il ritorno di Sottocorona: "Allarme caldo? Chi dovete ascoltare"

24 agosto 2023 a

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia è al centro di un video pubblicato suo social dal TgLa7 che vede il ritorno del meteorologo ufficiale della rete, Paolo Sottocorona, assente in queste settimane perché meritatamente in vacanza. L'eccezionalità di questa estate 2023 lo ha evidentemente spinto ad aggiornare gli spettatori di La7 collegandosi anche dalle vacanze, visto che appare a bordo di una barca. "Il normale di una volta non è più il normale di oggi", premette il meteorologo che spiega: "Quest'estate è partita con un luglio terribile, poi la speranza di temperature un po' più basse, adesso di nuovo una ondata di calore. È normale?".

Ebbene, "questo diventerà normale perché l'aumento delle temperature prima o poi si sfoga e si presenta con ondate di calore", afferma Sottocorona che tuttavia chiarisce: non è detto che sarà così tutti gli anni. "Potremmo anche avere un'estate più fresca l'anno prossimo, il che non significherà che le temperature non salgono" ma "l'irregolarità potrebbe portare anche a questo".

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni dal punto di vista del meteo? "L'allarme per questo fine settimana ancora molto caldo? Quando ci sono enti pubblici che vi dicono 'bollino rosso' per una città io li ascolterei, perché non lo fanno per farsi leggere, per farsi sentire o per farsi cliccare. Quindi seguiamo quelle istruzioni, poi ci potrà essere un grado più o un grado in meno, ma non è quello il punto". Detto questo, "abbiamo una fase calda che nel fine settimana, più che altro domenica 27 agosto, comincerà a 'mollare' un poco soprattutto sulle zone di nord ovest, poi da lì, piano piano, un po' di respiro arriverà anche sulle altre regioni".