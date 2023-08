Generale Vannacci, primo evento "politico": l'annuncio clamoroso

24 agosto 2023 a

Dopo le interviste e le presentazioni del libro che ha provocato la polemica dell'estate, il generale Roberto Vannacci si appresta a un debutto vero e proprio nel dibattito pubblico. Il militare di lungo corso, oggetto di un procedimento disciplinare per le posizioni su gay, donne e stranieri contenute nel volume autoprodotto "Il mondo al contrario" sarà infatti ospite de "La Piazza", manifestazione politica a Ceglie Messapica, in Puglia. Vannacci, spiega Affaritaliani che organizza la kermesse, sarà in videocollegamento domenica 27 agosto in apertura di una serata con ospiti del calibro dei vicepremier e ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani e del ministro Raffaele Fitto. Insomma, un palcoscenico di primissimo piano.

Si infittisce il carnet del generale, a cui è stata tolta la guida dell'Istituto geografico militare di Firenze e che attualmente è stato trasferito al Comando delle forze operative terrestri. Altro appuntamento "politico" è quello annunciato su Twitter da Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e fondatore della rivista Nazione Futura: "Ho appena parlato al telefono con il Generale Vannacci, il 14 settembre con Nazione Futura organizzeremo a Roma un convegno sulla libertà di espressione in cui interverrà e dove presenteremo nostra proposta normativa a sostegno della libertà di parola. Presto relatori e dettagli", ha dichiarato Giubilei che si è anche offerto di pubblicare Il mondo al contrario di Roberto Vannacci nel catalogo della casa editrice indipendente Giubilei Regnani Editore "metterlo in distribuzione in tutte le librerie italiane contro ogni tentativo di censura e di limitare la libertà di parola".