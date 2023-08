Cadavere nel bagagliaio: fermato l'ex della donna accoltellata

17 agosto 2023 a

a

a

E' stato individuato e portato in caserma l'ex compagno di Anna Scala, la donna di 56 anni uccisa a Piano di Sorrento il cui cadavere è stato rinvenuto nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata in via San Massimo. L'ex fidanzato, quindi, al momento è il principale sospettato dell'omicidio perpetrato con diverse coltellate alla schiena della vittima ed è stato fermato. In passato Anna, originaria di Vico Equense, aveva denunciato un precedente compagno per stalking e proprio questo dettaglio della vita privata della donna ha fatto virare le indagini sull'ex, rintracciato non lontano dal luogo del delitto, ai Colli di Fontanelle a Sant'Agnello.

Uccisa e spinta nel bagagliaio. Spuntano testimoni: "C'era un uomo vestito di nero"

L'auto in cui è stato trovato il cadavere di Anna Scala era parcheggiata nell'area privata di un condominio. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto la 56enne aveva appena lasciato la sua vettura quando è stata attaccata alle spalle e uccisa a coltellate. Avvisati dalla chiamata al 112 di un residente, i carabinieri hanno trovato a terra un berretto e un coltello con la lama insanguinata. Poi alcuni testimoni hanno parlato di un uomo vestito di nero che è stato visto allontanarsi in scooter da via San Massimo.