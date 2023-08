17 agosto 2023 a

a

a

Choc alle terme di Cretone dove un bambino di 8 anni è morto in una delle vasche della struttura, che era in fase di svuotamento. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe rimasto incastrato nello scarico di una delle vasche. Il dramma in provincia di Roma, a Palombara Sabina. Resta al momento da accertare la dinamica dell'accaduto. Indagano i carabinieri.