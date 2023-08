15 agosto 2023 a

Come promesso il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non si ferma neanche a Ferragosto. Sarà nella sede del ministero per partecipare a una riunione con i direttori generali. Molti dirigenti erano risultati irreperibili nel ponte del 25 aprile, provocando la reazione del ministro che per tutta risposali aveva convocato per il 15 di agosto. Detto, fatto.