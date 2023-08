Volo perde il contatto radio, cosa fanno i caccia dell'aeronautica militare

14 agosto 2023 a

Volo Roma-Berlino perde il contatto radio con la torre di controllo e nei cieli italiani scatta l'allarme. E' accaduto lunedì 14 agosto quando un aereo decollato dall'aeroporto di Ciampino e diretto verso Berlino ha fatto perdere le sue tracce. Immediatamente è scattato l'allarme che ha coinvolto le strutture dell'aeronautica militare.

E' scattata allora la procedura "scramble", come viene definita in gergo militare. Che consiste nell'azione dei caccia Eurofighter in volo supersonico con l'obiettivo di individuare il velivolo scomparso. Due caccia del 4° Stormo di Grosseto dopo il decollo sono stati autorizzati ad effettuare attività supersonica per raggiungere il più rapidamente possibile il velivolo che è stato fortunatamente individuato sui cieli di Rovigo. L'azione militare è stata poi interrotta anche perché l'aereo aveva, nel frattempo, ripristinato il contatto con la torre di controllo.