Bimbo di 4 anni muore annegato in un acquapark. Tragedia a Monopoli

Tragedia a Monopoli, cittadina in provincia di Bari, dove un bimbo di 4 anni è annegato in un acquapark. Secondo quanto emerso finora il piccolo era con la famiglia e stava facendo il bagno in una piscina della struttura quando sarebbe scivolato battendo la testa. Vani i tentativi di rianimazione sul bambino, trasportato in ospedale subito dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto. Indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.