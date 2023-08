Tarquinia, ritrovata la tredicenne Benedetta Cristofari

09 agosto 2023 a

Tutto è bene quello che finisce bene. È stata ritrovata a Roma, in buone condizioni, Benedetta Cristofari, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. «Sì, è vero - conferma all’Adnkronos il papà Roberto -. Questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata alla stazione dei carabinieri della Cecchignola».

La ragazzina si è consegnata spontaneamente ai carabinieri della stazione della Cecchignola. Gli investigatori romani stanno in queste ore cercando di appurare i motivi che avrebbero indotto la ragazzina ad allontanarsi dalla struttura di Tarquinia che la ospitava. Secondo indiscrezioni non confermate, avrebbe trascorso questi giorni in casa di amici a Roma, in zona Laurentino 38. Nella struttura dei carabinieri sono nel frattempo arrivati anche gli agenti della squadra mobile di Viterbo che hanno indagato sulla scomparsa della giovane, un caso che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso negli ultimi giorni. In particolare i genitori di Benedetta hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.