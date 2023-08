Incidente Amalfi, nuovi test sullo skipper e indagini su rotta e velocità

05 agosto 2023 a

Indagini su rotte e velocità delle imbarcazioni e tasso alcolemico dello skipper al vaglio degli inquirenti. Fa chiarezza il Procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, sul disastro del gozzo che ha impattato contro lo scafo del veliero Tortuga in Costiera Amalfitana il 3 agosto alle 17.45 provocando la morte della turista americana Adrienne Vaughan. La 45enne ai vertici della casa editrice Bloomsbury, nota nel mondo per aver pubblicato i romanzi di Harry Potter, si trovava in vacanza in Italia con il marito e i due figli di 8 e 12 anni. È stata dichiarata morta alle 18.10 al molo di Amalfi e la causa del decesso rinvenuta nelle lesioni incurabili.

Il 30enne skipper al timone del motoscafo 'Aprea' di 9 metri, è indagato per omicidio colposo e naufragio colposo, ha spiegato il vertice della Procura sabato mattina, in una conferenza stampa indetta presso la Capitaneria di Porto di Salerno, alla presenza del Comandante della Guardia costiera Attilio Maria Daconto. L'uomo è stato interrogato nella notte successiva ai fatti in ospedale, dove era ricoverato per le ferite, e ha reso dichiarazioni che sono oggetto di verifica. Sentito anche il marito della vittima - poi sottoposto a intervento chirurgico - ma l'audizione andrà ripetuta. Gli investigatori hanno già ascoltato, in qualità di persone informate sui fatti della tragedia avvenuta nel tratto di mare antistante il Fiordo di Furore, tutti e 70 i passeggeri e il comandante del Tortuga, a bordo del quale si stava svolgendo un evento. I pubblici ministeri stanno cercando di ricostruire rotta e velocità delle due imbarcazioni, analizzando eventuali strumenti di bordo e apparati tecnici anche per escludere un malfunzionamento del motoscafo.

Nei prossimi giorni sono attesi i primi esiti dei test e degli accertamenti medico-legali già disposti sul corpo della vittima. Al vaglio di un consulente della Procura i primi risultati delle analisi tossicologiche e per accertare il tasso alcolemico dello skipper dipendente di una società di nolo di Nerano. I dati parziali - che hanno indicato positività all'alcol - "non sono necessariamente significativi", ha spiegato il Procuratore Borrelli. Servirà verificare in concreto l'incidenza dei risultati sulle capacità dell'indagato al momento dei fatti collegandoli alle cause dell'incidente mortale. Sabato l'Associazione degli editori americani ha voluto ricordare Adrienne Vaughan. "Un essere umano straordinario", hanno fatto sapere la presidente del cda dell'Associazione, Julia Reidhead, e l'amministratrice delegata Maria A. Pallante. "Era una leader piena di talento e dalla passione contagiosa e aveva un profondo impegno nei confronti di autori e lettori".