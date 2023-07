Emergenza migranti, a Lampedusa 1.500 sbarchi in 24 ore

17 luglio 2023 a

Sbarchi senza fine a Lampedusa dove, a partire dalla mezzanotte di lunedì 17 luglio, sono giunti 425 migranti. Si aggiungono ai 1.150 arrivati domenica 16 luglio con 28 differenti approdi. Sulle ultime due carrette del mare intercettate dagli uomini della Guardia costiera a circa 13 miglia dalle coste dell’isola viaggiavano 42 e 41 persone. Dopo il trasbordo i barchini sono stati lasciati alla deriva. Sulle imbarcazioni rintracciate precedentemente, invece, c’erano gruppi da un minimo di 10 a un massimo di 62 persone. Al molo Favaloro sono sbarcati anche 116 migranti soccorsi dalla Geo Barents e trasbordati sulle motovedette della Guardia costiera.

Raffica di sbarchi dalla Tunisia: 1.200 arrivi, Lampedusa esplode

Anche per gli ultimi arrivati, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, ormai costantemente sovraffollato nonostante i trasferimenti massicci disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale. Nella struttura le presenze hanno superato quota 1.800. Lunedì 17 in 530 si sono lasciati alle spalle il centro per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà a Porto Empedocle. Altri trasferimenti sono previsti con navi militari.