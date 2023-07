Salvatore Parolisi, niente libertà: la decisione drastica dopo Chi l'ha visto?

14 luglio 2023 a

a

a

Sono stati cancellati tutti i permessi premio a Salvatore Parolisi. L’ex caporal maggiore dell’Esercito condannato per l’omicidio della moglie Melania Rea se li è visti rimuovere sulla scia delle polemiche per l'intervista al programma di Raitre “Chi l’ha visto?” in cui aveva detto che non era stato provato l’omicidio della moglie per il quale si dichiara innocente. Il Corriere della sera scrive che il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato tutti gli altri 15 permessi che gli erano stati già concessi fino ad ottobre perché ha dimostrato di non aver "compreso il significato" della condanna svalutando il percorso di reinserimento e la ""figura della donna".

"Da uomo, da militare, da padre soprattutto, tu (giudice, ndr .) mi devi dare l’ergastolo, mi butti la chiave e non mi fai uscire più, se dici che io ho fatto una cosa del genere, e me lo provi, però. Perché a me non me lo hanno mai provato" aveva detto Parolisi il 2 luglio. "Un assassino capace di uccidere in quel modo la moglie e madre di sua figlia non può essere equiparato a un delinquente comune"", aveva commentato la famiglia di Melania Rea.

Dopo aver scontato 12 anni di reclusione, nei prossimi mesi Salvatore Parolisi sarebbe dovuto uscire una volta la settimana per fare volontariato. Non uscirà fino a che non sarà dimostrato un percorso di reinserimento e riabilitazione sociale.