Meteo, le previsioni choc di Giuliacci. "Grandinate violente": dove e quando

Il caldo non dà tregua. La nuova fiammata dell'anticiclone africano sta diventando difficile da sopportare tanto che l'indice di disagio fisico legato alle alte temperature aumenta giorno dopo giorno. A chiarire cosa ci aspetta è il team del colonnello Mario Giuliacci. Gli esperti hanno infatti diffuso le nuove previsioni e spiegato quale sarà l'andamento del meteo nei prossimi giorni. Se il Sud dovrà fare i conti con temperature oltre i 40°C, al Nord sono previste addirittura delle forti grandinate.

Caldo rovente e opprimente, Giuliacci avvisa gli italiani: “Massima potenza, giorni difficili”

L'Italia è nella morsa del caldo. La seconda ondata dell'anticiclone africano sta mettendo a dura prova tanto i viaggiatori quanto i lavoratori. Gli esperti della squadra di Mario Giuliacci, sul sito meteogiuliacci.it , hanno pubblicato un nuovo bollettino e spiegato che "tra oggi e domani il vortice ciclonico che si trova tra l’Islanda, il Regno Unito e la Scandinava farà giungere una perturbazione che colpirà l’arco alpino e probabilmente anche qualche zona della Pianura Padana". Di cosa si tratta? "Si parla di grandinate con chicchi di grosse dimensioni e violenti colpi di vento. Questo porterà al Nord un calo delle temperature di qualche grado", dichiarano i meteorologi.

Temperature da incubo. Giuliacci: dove si rischia "il colpo di calore"

Questi fenomeni violenti, però, saranno passeggeri. "Da domenica 16 luglio la pressione ritornerà ad aumentare al Nord e si manifesterà una nuova pulsazione dell’anticiclone africano. Le temperature saranno ancora più alte. Domenica si potranno toccare i 39-40°C non solo al Sud ma anche in città come Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara", si legge sul sito. Intanto il Centro-Nord avrà "tassi di umidità alti" e "caldo afoso". Al Sud e nelle due Isole Maggiori, invece, abitanti e turisti "dovranno affrontare un caldo torrido con picchi di temperature elevatissimi".