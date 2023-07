Santanchè alla Versiliana: "Non partecipo al processo mediatico"

09 luglio 2023 a

Era attesa da uno stuolo di giornalisti Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è intervenuta alla Versiliana, la kermesse di Marina di Pietrasanta (Lucca). È la prima occasione pubblica dopo l'informativa in Senato sul caso Visibilia, con l'opposizione che ne chiede le dimissioni dopo che si è saputo che è indagata per bancarotta e falso in bilancio. "Se volete farmi domande sul turismo rispondo, ma se volete chiedere altero io ho già risposto in Senato e non partecipo al processo mediatico", afferma Santanchè ai giornalisti come documentato dalle telecamere della trasmissione di Rete 4 Controcorrente.

Intanto fuori dal parco dei Marina di Pietrasanta di consuma la protesta di un gruppo di lavoratori del sindacato Usb con bandiere, striscioni e megafoni all’esterno. L’accesso dei manifestanti alla pineta in cui si svolge la manifestazione è stato impedito dalle forze dell’ordine. "Vergogna, vergogna, difendete una ministra che non paga le tasse. Siete corrotti come lei se non ci fate passare. Ora andiamo al Twiga!", hanno urlato i contestatori alla polizia, schierata davanti al cancello.

Come promesso, dal palco del Festival della Versiliana, Santanchè ha affrontato i temi legati al turismo ricordando l’importanza di eventi culturali come traino per il settore. Con l’occasione il Ministro ha ricordato che "non c’è un problema di troppo turismo ma piuttosto della capacità di sapersi organizzare, di regolamentare il turismo. E il nostro piano industriale si pone proprio questo obiettivo". Al tempo stesso il Ministro è tornato ad affrontare il tema degli affitti brevi: "È una questione che dobbiamo regolamentare ma possiamo dire che in Italia mancano gli alberghi? Abbiamo un milione di posti letto e sono anche diminuiti. Abbiamo bisogno di più strutture ricettive, a tutti i livelli, perché fortunatamente nel mondo c’è molta voglia di Italia".