M5S, Conte imbraccia il forcone contro il governo: “Inadeguato e pericoloso”

Giuseppe Conte si inserisce nello scontro tra governo e magistratura. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato intervistato da Il Giorno e ha sparato a zero su Giorgia Meloni e i suoi: “È l’ennesima provocazione di un governo inadeguato e pericoloso. Le uscite complottiste dei giorni scorsi di Palazzo Chigi e Via Arenula, con cui Meloni ha sfidato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sono la dimostrazione di quei tratti reazionari che questo esecutivo ha evidenziato sin dal primo decreto sul rave party. L’attacco alla magistratura per trovare un salvacondotto ai suoi ‘fratelli d’Italia’ Delmastro e Santanchè non è tollerabile”.

Giuseppi si è anche espresso sulla riforma della giustizia: “È una controriforma, che non potrà soddisfare i cittadini che chiedono la riparazione delle ingiustizie subite. Il centrodestra persegue un disegno che compromette l’autonoma capacità investigativa e punitiva della magistratura, mettendo la mordacchia alla stampa e mirando a offrire ampia copertura ai loro sodali, favorendo l’impunità di colletti bianchi e dei vari comitati di affari. Hanno gettato la maschera al punto che il racconto di una premier che ha deciso di impegnarsi in politica a seguito dell’assassinio di Paolo Borsellino suona - l’affondo di Conte - un abuso retorico”.