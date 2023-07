Sala sull'incendio nella Rsa di Milano: "Ci prenderemo le nostre responsabilità"

08 luglio 2023 a

Ospite al Tg1, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in collegamento per fare il punto sull'incendio divampato la notte del 7 luglio nella Rsa Casa per Coniugi, situata in zona Corvetto, a sud della città. La struttura, di proprietà del Comune ma gestita dalla cooperativa Proges, ospitava ben 167 pazienti. Il bilancio, pesante, conta 6 deceduti e più di 80 feriti. Stando alle prime ricostruzioni, l'impianto antincendio sarebbe stato fuori uso. Sala, interrogato in diretta sulle responsabilità dell'incidente, ha chiarito: "Noi avevamo in corso una gara. Il 19 giugno si era chiusa e le commissioni stavano esaminando le offerte. È possibile ed è vero che nel privato i tempi sono troppo lunghi. Nel frattempo il gestore doveva vigilare: l’ha fatto o no non è nel mio stile e non sarebbe giusto fare alcun tipo di illazione o trarre delle conclusioni. Questo è il lavoro che farà la magistratura e noi saremo al suo fianco per fare chiarezza ovviamente".

"Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, questa mattina aveva affermato sull'incendio divampato nella Rsa milanese, mentre gli ospiti de 'La casa dei coniugi' dormivano. Stasera a intervistare il primo cittadino di Milano è stato il conduttore del Tg1. Sala è stato chiaro: "C’entra anche un po' il modo in cui si fanno le gare, noi ne avevamo fatta una che era stata aggiudicata, ma poi abbiamo avuto un’interdittiva, cioè chi aveva avuto l’aggiudicazione poi era stato giudicato dalla Procura inadatto alla gestione". Quindi ha continuato: "Queste sono le complessità enormi delle gare nel sistema pubblico e purtroppo a volte succedono queste tragedie. Però non voglio arrivare ad alcuna conclusione, ho detto e lo ribadisco che se ci saranno responsabilità anche del Comune noi dovremo prendercele interamente. Adesso diamo solo una mano alla magistratura a fare il suo lavoro e nel frattempo pensiamo a questi anziani e cercheremo di mettere tutto a posto".

Proprio sulle condizioni di salute degli anziani sopravvissuti, rimasti feriti o intossicati, Sala si è poi soffermato: "Due sono in codice rosso, uno sta meglio, uno è ancora in una situazione delicata. Per il resto sono quasi tutti pronti a uscire dall’ospedale, quindi almeno da quel punto di vista lì siamo abbastanza tranquilli". Il sindaco di Milano, tuttavia, ha specificato che le ripercussioni di questo triste evento non saranno affrontate con leggerezza: "Certo è stata una tragedia, è inutile nasconderlo".