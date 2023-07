Assoluzione definitiva per i genitori, Renzi: non c'è risarcimento per la sofferenza

07 luglio 2023 a

La Cassazione ha scritto la parola fine sul caso legato a Tiziano Renzi e alla moglie Laura Bovoli: la suprema corte ha confermato l’assoluzione nei confronti dei genitori dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e attuale leader di Italia Viva, nel processo per emissioni di fatture false. In particolare, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Firenze contro la sentenza di assoluzione emessa il 18 ottobre 2022.

"Con la decisione della Corte di Cassazione di oggi si chiude un processo, quello contro i miei genitori, che non avrebbe mai dovuto essere aperto. Solo l’ostinazione pervicace e ideologica della procura di Firenze ha costretto lo Stato italiano a spendere centinaia di migliaia di euro del contribuente per una vicenda giuridicamente inesistente", è la nota durissima dell’ufficio stampa di Matteo Renzi. "Non esiste risarcimento per la sofferenza di tutta la famiglia in questi anni. Ma la definitiva assoluzione dimostra - una volta di più - che fare le battaglie in tribunale e affermare la verità è il modo più serio di rispettare le Istituzioni contro chi usa alcune procure come arma politica nei confronti degli avversari".