Caso Santanchè, indagati anche la sorella Fiorella e il compagno Dimitri Kuntz

06 luglio 2023 a

Daniela Santanchè, nuovi sviluppi nel caso Visibilia. Insieme al ministro del Turismo Daniela Santanchè, iscritta nel registro degli indagati per falso in bilancio e bancarotta dallo scorso 5 giugno, risultano indagate altre 5 persone che hanno avuto ruoli societari in Visibilia Editore tra il 2016 e il 2020: la sorella Fiorella, il compagno della senatrice di Fratelli d’Italia Dimitri Kuntz, gli ex consiglieri di amministrazione Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l’ex sindaco Massimo Gabelli.

"Mai avuto un avviso di garanzia". Ma la Procura: "Santanchè è indagata"

Come spiega AdnKronos tutti potrebbero essere destinatari, a breve, della richiesta di proroga delle indagini che la Procura di Milano - i titolari del fascicolo sono i pm Laura Pedio e Maria Giuseppina Gravina (dopo che Roberto Fontana è stato eletto al Csm) - ha inoltrato al gip già dalla fine dello scorso marzo.