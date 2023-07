Bankitalia, nella mensa scoppia il caso. "Come Braccio di ferro": cosa finisce nel piatto

04 luglio 2023 a

a

a

La nuova frontiera dell'alimentazione sarà segnata dalla presenza degli insetti che, stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero molto nutrienti e utili per limitare l'impatto ambientale. Fornendo proteine e amminoacidi, questi esseri viventi avrebbero un buon profilo nutrizionale. Non direbbe di avere la stessa opinione a riguardo il dipendente di Bankitalia che, nel piatto della mensa, ha trovato uno scarafaggio.

Le famiglie respirano sulle bollette del gas: di quanto scende a giugno

A commentare il fatto con ironia sono stati gli stessi sindacalisti della Cisl di via Nazionale, dopo che il dipendente si è ritrovato un grosso scarafaggio nel piatto di spinaci che stava per mangiare durante la pausa pranzo nella mensa aziendale. "In questa rivoluzione culinaria, sembrerebbe che la nostra mensa aziendale Pellegrini Spa stia anticipando i tempi", scherzano i sindacalisti nel comunicato, con tanto di foto del caso. "Purtroppo non si tratta di un piccolo volatile che potrebbe essere atterrato inavvertitamente nel piatto del malcapitato, ma di uno scarafaggio senza vita, sepolto al di sotto di una porzione di spinaci e sicuramente cucinato", si legge ancora.

Giuliacci avverte: "Cupola africana in arrivo". Sarà impossibile muoversi

I sindacalisti rincarano la dose: "Braccio di ferro mangiava gli spinaci per l’elevato contenuto di ferro anche se nel corso degli anni è stato dimostrato che, per un mero errore di traduzione, li mangiava per assumere la vitamina A". Poi l'ammissione: "Incidente casuale, che può capitare se si mangia nell’area esterna, ma siamo davanti a un evento con responsabilità della cucina".