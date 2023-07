Michelle Causo, la confessione del killer: “Debito di 20 euro, mi ha aggredito e poi...”

Christian Campigli 01 luglio 2023 a

Quanto vale la vita di una ragazza nella periferia di Roma, capitale d'Italia? Appena venti, luridi euro. Venti euro di "moffo", come viene chiamato dai giovani l'hashish. Tre, quattro "canne" al massimo. Lascia sgomenti, ma pone, al tempo stesso, interrogativi pensanti come macigni, la prima parziale confessione del killer di Michelle Caruso, la diciassette uccisa e abbandonata in un carrello della spesa, a Primavalle. “Le dovevo 20 euro per il fumo, lei mi ha aggredito e io l’ho uccisa”, le parole riferite da Repubblica. Un debito, se così lo si può definire vista l'esigua cifra, che l'assassino avrebbe avuto con Michelle. Quest'ultima avrebbe, secondo le prime ricostruzione al vaglio degli inquirenti, preteso la restituzione di quella banconota celeste nella quale viene rappresentato un ponte, esempio dell'arte gotica continentale. Sarebbe scoppiata una discussione, durante la quale il killer avrebbe cercato di canzonare la minorenne. "Ti compri il gelato con quegli spiccioli”, gli avrebbe detto il giovane, sbeffeggiandola.

Pochi attimi e Michelle avrebbe aggredito, fisicamente, il suo carnefice. Questo punto, cioè chi per primo ha alzato le mani, è uno dei punti nebulosi della ricostruzione. Un passaggio però molto importante, sul quale gli inquirenti stanno concentrando le loro attenzioni. I due avrebbero così lottato, si sono scontrati, fino al tragico epilogo. Le tracce rinvenute nell'appartamento di via Dusmet sembrano andare proprio in questa direzione. Prove inconfutabile di una lotta tra due persone.

O., non riuscendo ad avere la meglio di Michelle, avrebbe preso un coltello in cucina e lo avrebbe usato per massacrarla. Sei coltellate, al collo, all'addome, alla schiena. Sferrate con una violenza senza limiti. Lo stesso coltello usato durante una rapina, due anni fa. Durante la perquisizione dell'appartamento, gli agenti della polizia hanno trovato della droga. Che il killer, secondo le analisi, avrebbe assunto anche il giorno del terribile omicidio che ha sconvolto l'intera Italia.