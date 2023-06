Soumahoro denuncia ululati razzisti alla Camera, smentito da Costa

30 giugno 2023 a

Il deputato Soumahoro denuncia episodi di presunto razzismo quando interviene in Aula. Ieri mattina alla Camera i deputati stavano esaminando gli odg sul Dl Lavoro. Quando nel corso dell’intervento di Aboubakar Soumahoro si sono levati brusii dai banchi della maggioranza. «Chiedo che nel resoconto stenografico, vi sia una descrizione qualitativa di ciò che è successo in Aula. Non si può scimmiottare in quest’Aula. Non si può ululare in quest’Aula. Nel resoconto stenografico ci si limita a menzionare "commenti": è generico rispetto alla gravità di ciò che è successo», ha detto Soumahoro.

Già due giorni fa, immediatamente dopo il suo intervento, Davide Faraone (Iv) aveva preso la parola per stigmatizzare questi comportamenti. «Tutte le volte che interviene il Parlamentare Soumahoro in aula, dai banchi della maggioranza, alcuni parlamentari, fanno partire cori da stadio, schiamazzi, ululati, simili a quelli che allo stadio vengono sanzionati come razzisti. Non è accettabile che il Parlamento, la casa della democrazia, possa accettare questi comportamenti».

Di tutt’altro avviso Sergio Costa, M5S, che presiedeva l’Aula durante l’intervento di Soumahoro. «Io ieri ho percepito delle intemperanze» durante il discorso di Somuahouro, «ma ululato è una parola grossa, non» si è trattato di «una cosa da stadio, io queste non le ho percepite. Neanche lontanamente si deve pensare che qualcuno possa pensare al razzismo in aula».