Difesa, ecco il super-militare del futuro: mimetica hi-tech e device sanitari

In commissione Difesa alla Camera depositata la risoluzione «Soldato sicuro»

Edoardo Romagnoli 28 giugno 2023 a

a

a

In attesa dei robot militari in Parlamento si lavora al soldato del futuro. L’obiettivo è formare una forza terrestre integrata digitalizzata basata su tre brigate medie dell’Esercito e su una brigata anfibia interforze composta da elementi del reggimento «Serenissima» e del reggimento di fanteria di marina «San Marco». Ieri in commissione Difesa alla Camera è stato posto un altro tassello del programma pluriennale, iniziato l’8 aprile del 2009, del sistema «Forza Nec - Network enable capacity». Il progetto volto a realizzare uno strumento militare adatto a operare in ambienti interforze e multinazionali dotando le diverse unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitale di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati e interoperabili fra loro.

In commissione Difesa è stato audito Marco Infante, ricercatore presso il Diabetes research institute Miller schools of medicine dell’Università di Miami in Florida. Il ricercatore ha presentato l’utilità di alcuni devices indossabili per monitorare in tempo reale lo stato di salute dei soldati. Fra questi devices è incluso anche un sistema che permetterebbe di iniettare sotto cute dosi di insulina per i militari diabetici. Come detto questo è solo uno dei «segmenti» che compongono il programma Soldato sicuro che prevede una serie di pacchetti per ogni situazione. Pacchetto base. Contempla tutti gli item considerati essenziali come mimetica, stivali e sopravvestito per la protezione delle intemperie. Pacchetto cold. Consente alle unità di operare in condizioni climatiche estreme di basse temperature e in ambienti montani.

Il Figliuol prodigo. Torna il generale degli alpini che piace a Meloni

Pacchetto flame retardant. Sviluppato e progettato per il personale che opera a bordo di mezzi blindati e comprende tutta una serie di accessori come le cuffie antirumore, gli occhiali balistici, protezioni per il volto, guanti, ginocchiere, gomitiere e apparati termici.

Durante la seduta del 13 novembre del 2019 la commissione Difesa ha dato parere favorevole per acquistare 65.695 sistemi «Soldato sicuro» composto da tutti questi materiali che rappresentano lo stato dell’arte della migliore tecnologia disponibile; per una spesa complessiva stimata di 1,635 miliardi di euro.