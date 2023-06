Indagini Kata, caccia a un dettaglio decisivo tra migliaia di video

Christian Campigli 26 giugno 2023 a

a

a

Il momento più difficile. Quello che coincide con l'evidente ostacolo nel trovare nuove soluzioni investigative, dopo aver analizzato tutte le ipotesi, anche quelle meno verosimili. Le indagini per il ritrovamento di Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa da Firenze sedici giorni fa, non registrano le novità sperate. Non vi sono, al momento, aggiornamenti rilevanti. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le telecamere presenti nel capoluogo toscano. Un lavoro lungo e difficile, alla caccia di una traccia, di un indizio.

C'è la svolta nelle indagini su Kata. Il video choc di Chi l'ha Visto?

Di una speranza. Ieri anche l'arcivescovo Giuseppe Betori ha lanciato un appello. "Un lampo di luce aiuti gli investigatori a ritrovare Kata. In questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all'affetto dei suoi genitori. È Kata che cerchiamo e per la cui salvezza preghiamo, non un essere umano anonimo - ha aggiunto -. Ne siamo tutti consapevoli. Ma quanti bambini e adulti abitano la nostra città e non hanno nome per noi? Abbiamo bisogno di un prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto dei più fragili, come persone, come un progetto di Dio, un suo dono".

"L'ho sentito gridare", nuove rivelazioni su Kata. Si indaga su due piste

Non si placano intanto le polemiche politiche sul trasferimento degli ex occupanti dell'hotel Astor alla foresteria Pertini, una struttura posta a Sorgane, un rione popolare nella zona meridionale di Firenze. "I casi di violenza all’ex Astor preoccupano - ha sottolineato il consigliere leghista del Quartiere 3, Barbara Nannucci - E per quanto sia giusto trovare una soluzione temporanea per chi è in difficoltà, passa il messaggio che si scaricano i problemi sempre a Sorgane. La foresteria Pertini si trova tra un asilo nido e una scuola elementare, i cittadini hanno paura. Nella notte vi sono stati numerosi interventi delle forze dell'ordine. Oggi pomeriggio in consiglio comunale la giunta dovrà rispondere ad un'interrogazione del nostro consigliere Massimo Sabatini. Vogliamo risposte immediate, Sorgane non è la pattumiera di Firenze".