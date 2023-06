Kata, sgombero all'hotel Astor. Renzi attacca: Nardella e Procura nel mirino

Christian Campigli 17 giugno 2023 a

a

a

Erano i migliori amici. Oggi, non lo sono più. La profonda e (forse) insanabile rottura tra l'ex premier Matteo Renzi e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, trova oggi l'ennesima conferma. Al centro della contesa, l'ex Hotel Astor, la struttura occupata abusivamente nella quale viveva, insieme alla sua famiglia, Kata, la bimba peruviana scomparsa sabato. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno provveduto allo sgombero di oltre cento persone. E subito si è scatenata la polemica squisitamente politica.

"C'erano tre uomini poi Kata è sparita", a Chi l'ha visto la testimonianza inedita

"Meglio tardi che mai: è finalmente iniziato lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze. Ci sarà tempo per capire le responsabilità di chi ha sottovalutato l'illegalità diffusa in quell'edificio. Senza legalità non c'è sicurezza". Parole taglienti, quelle messe nero su bianco su Twitter dal leader di Italia Viva. Renzi punta il dito anche contro i vertici toscani della magistratura. Il senatore di Rignano ha predisposto una interrogazione urgente al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia per sapere quali siano le ragioni che hanno indotto la Procura di Firenze, chiede Renzi, a non procedere per tempo allo sgombero dell'ex Astor.

Kata, accelerazione nelle indagini: "Interrogate due donne dell'ex Astor"

"Nell'immobile occupato si sono susseguiti vari episodi di illegalità e ciò nonostante l'ufficio della Procura di Firenze – guidato dal dottor Luca Turco – ha deliberatamente scelto di non intervenire - si legge in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva - A distanza di mesi dalla richiesta lo sgombero è arrivato soltanto oggi ad una settimana dalla scomparsa di una bambina di cinque anni: perché questo ritardo?”. Pronta la replica di Dario Nardella. "La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara: non c'è solidarietà, non c'è accoglienza senza legalità. La legalità è principio che vale sempre e non può essere messo a disposizione di polemiche politiche. Detto ciò ci concentriamo sulle ricerche della bimba. Abbiamo dato tutto il supporto a prefettura e carabinieri". Acceso anche il botta e risposta tra Lega e maggioranza Pd che governa Palazzo Vecchio. "Lo sgombero è avvenuto grazie a noi", ricorda Federico Bussolin, capogruppo del Carroccio. Una posizione contestata dalla sinistra che accusa la destra di "sciacallaggio".