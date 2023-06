Berlusconi, il saluto di Gianni Letta: "Questa volta carissimo Silvio..."

Sullo stesso argomento: Genio visionario capace di conquistare chiunque

«Questa volta carissimo Silvio mi mancano la forza e le parole». Inizia così l’ultimo messaggio di Gianni Letta a Silvio Berlusconi, in un necrologio pubblicato sui giornali di oggi, martedì 13 giugno. «Ti dico solo grazie, e lo ripete con me, a te e a tutta la tua famiglia, la mia famiglia. Ti accompagnino con la preghiera, il ricordo e la gratitudine di Gianni e Maddalena, con Marina, Stefano, Edoardo e Gaia, Giampaolo e Rossana. Un ultimo tenerissimo abbraccio da tutti», conclude Letta, per trent'anni accanto a Berlusconi, grande tessitore delle strategie del Cavaliere.

L'Italia dice addio a Berlusconi: lutto nazionale e funerali di Stato

Tra gli ultimi saluti che riempiono le pagine dei necrologi anche quello della prima moglie: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito». È il necrologio, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, di Carla Elvira Dall’Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio.

Berlusconi, gigante gentile che ha superato De Gasperi e Agnelli

La salma di Berlusconi resterà ad Arcoree fino al giorno dei funerali di Stato, programmati peer domani mercoledì 14 giugno alle 15 nel Duomo di Milano, ai quali ha già annunciato la sua presenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà lutto nazionale: la messa sarà presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini e in piazza saranno allestiti dei maxi schermi. Contrariamente a quanto circolato in un primo momento, invece, per motivi di sicurezza la camera ardente non si terrà né all’interno degli studi Mediaset "né altrove", come ha comunicato la stessa azienda. Per i funerali di Berlusconi seconddo quanto si apprende ci sono già migliaia di richieste di partecipazione, di cui molte di autorità internazionali. La produzione televisiva in diretta dell’evento sarà realizzata da Mediaset, a cui si appoggeranno le altre testate che trasmetteranno l’evento in diretta.