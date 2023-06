Bimba scomparsa a Firenze, si fermano le ricerche

12 giugno 2023 a

Nuovo aggiornamento sulla piccola Kataleya Mia Alvarez, bimba scomparsa a Firenze nel weekend. Nel pomeriggio è andata in scena la riunione della cabina di regia convocata in Prefettura a Firenze per le ricerche della piccola Kata di 5 anni. Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione in merito alla prosecuzione delle ricerche nel contesto dell’attività di polizia giudiziaria, nelle prossime ore sarà chiuso il Piano provinciale per le persone scomparse.

La madre di Kata "non ha fatto nomi". Le piste aperte: cosa sappiamo

Al tavolo sono state analizzate le risultanze delle attività disposte nella giornata di ieri e svolte dai vigili del fuoco e dalle squadre dei volontari della protezione civile comunale e della città metropolitana. Al riguardo i Vigili del Fuoco hanno svolto attività di perlustrazione in prossimità del torrente Mugnone, del fiume Arno e del Parco delle Cascine con sommozzatori, squadre Sa(sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e squadre di terra, anche con l’ausilio di unità cinofile. È stato segnalato anche il contributo dei 225 volontari della protezione civile che hanno orientato la loro attività in prossimità del luogo della scomparsa fino a Via Pistoiese. Attività di ricerca sulla bambina che hanno dato esito negativo, ma intanto va avanti il lavoro della Procura per fare luce sul caso: il fascicolo è stato aperto con il titolo di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, visto che, secondo le risultanze investigative, il rapimento è l'ipotesi più accreditata al momento.