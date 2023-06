Il nuovo Btp Valore fa boom: già sottoscritti titoli per tre miliardi

05 giugno 2023 a

I risparmiatori hanno fiducia nel sistema Italia e premiano il lancio dell'ultimo titolo di Stato. Da oggi è possibile sottoscrivere il nuovo buono del Tesoro poliennale, il Btp Valore , riservato ai piccoli risparmiatori che a metà giornata punta già ai 3 miliardi di ordini (2.929.152.000). Il titolo ha una durata di 4 anni - spiega il Mef, Ministero dell'Economia e delle Finanze - e rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo detengono fino a scadenza nel 2027.

Secondo quanto spiegato dal Ministero, le cedole sono semestrali e verranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti che sono stati comunicati il 1 giugno: 3,25% per il 1° e 2° anno; 4,00% per il 3° e 4° anno. Le sottoscrizioni sono partite oggi, lunedì 5 giugno, ma c'è tempo fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata). I risparmiatori potranno sottoscriverlo in banca, alla posta, ovunque si detenga un conto titoli, ma anche online mediante il proprio home-banking.

Come detto il Btp Valore è riservato unicamente al mercato retail, sono quindi esclusi fondi, banche e gruppi, e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.