Fugatti, busta con proiettile al presidente: "Il prossimo sarai tu"

La storia si ripete. Come già avvenuto in passato, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti è ancora vittima di minacce alla propria incolumità. Anche stavolta si tratta di una busta contenente un proiettile, con annesso messaggio intimidatorio: “Il prossimo è per te”. Non solo, perché gli agenti della polizia postale che hanno ricevuto la chiamata di un impiegato dell’ufficio postale di Gardolo, sobborgo a nord di Trento, hanno anche letto ulteriori invettive scritte a mano da colui che si firma “Lupo Solitario”. Delle quali però, riporta l’Adige, non si capisce il significato in quanto “sgrammaticate e in pessima calligrafia”. Al caso, oltre alla polizia postale, sta lavorando anche la Digos della Questura di Trento. Ma ancora non ci sono novità, e rivendicazioni del messaggio per ora non sembrano essersi palesate.

Tuttavia, dati i trascorsi non esattamente idilliaci con gli animalisti e gli ambientalisti sul caso dell’orsa Jj4, un sospetto che la matrice della minaccia possa essere quella sorge spontaneo. Il presidente leghista sarà munito con buone probabilità di una scorta, come già accaduto nel 2021 a seguito delle intimidazioni ricevute per i suoi provvedimenti concernenti la gestione degli animali e degli orsi in particolare. La sua decisione, poi bloccata dal Tar, di abbattere l’orsa che nella notte tra il 5 e il 6 aprile scorso ha ucciso il runner non ha attirato le simpatie di gran parte delle persone, non solo animalisti. La busta con allegato un proiettile non rappresenta comunque una prima volta per Fugatti che, nel gennaio 2022 insieme al direttore dell’Azienda sanitaria di Trento Antonio Ferro, era già stato oggetto di tale minaccia.

Tanti i messaggi di solidarietà di colleghi indirizzati all’esponente della Lega, tra i quali spiccano quello del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma anche dei presidenti di entrambe le Camere.