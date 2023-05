Guerra Ucraina, Papa Francesco rivela la richiesta di Volodymyr Zelensky

26 maggio 2023 a

Papa Francesco mediatore nel conflitto in Ucraina. E' la richiesta venuta da Zelensky e rivolta al Pontefice nel corso di un recente colloquio con il presidente ucraino. La pace giungerà in Ucraina quando le parti in conflitto decideranno di parlarsi. È la previsione di Papa Francesco in un'intervista all’emittente americana di lingua spagnola Teòemundo. Rispondendo a una domanda sull’intransigenza che avrebbe incontrato nel suo recente colloquio con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, il Pontefice ha precisato che «non era questo il tono della conversazione». il presidente ucraino, ha aggiunto, «mi ha chiesto un grosso favore: darmi da fare, prendermi cura dei ragazzi che sono stati portati in Russia». Infatti «loro non sognano tanto le mediazioni, perché il blocco ucraino è davvero molto forte. Tutta Europa, Stati Uniti. In altre parole, hanno una forza propria molto grande», ad ogni modo Zelensky «era molto addolorato e ha chiesto collaborazione per cercare di far tornare i ragazzi in Ucraina».

Il nodo centrale dei dieci punti del piano ucraino hanno al centro il ritorno alle frontiere del 1992. Al Papa viene chiesto se la Russia non dovrebbe restituire quanto ha occupato. «È un problema politico», risponde lui, «La pace sarà raggiunta il giorno in cui potranno parlare, tra loro due o tramite altri»