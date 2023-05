Coppa Italia, l'incasso di Fiorentina-Inter devoluto all'Emilia Romagna

24 maggio 2023 a

Finale di Coppa Italia, la Lega di Serie A ha deciso di devolvere il 10% dell'incasso di Fiorentina-Inter alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Prosegue, dunque, la corsa della solidarietà in aiuto della zona interessata dal disastro.

«Raccogliendo l’invito del presidente Sergio Mattarella, l’assemblea ha deliberato di destinare il 10% dell’incasso della finale di Coppa Italia in favore dell’Emilia Romagna; la Lega Serie A ha deciso di mettere a disposizione della regione queste risorse. L’importo andrà calcolato in seguito ma è una cifra intorno ai 300 mila euro». Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, alla fine dell’assemblea, sulla decisione presa da tutte le squadre di destinare parte del ricavato della partita tra Fiorentina e Inter, finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico di Roma alle popolazioni colpite dal maltempo in Emilia-Romagna.