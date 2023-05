Morto in monopattino a Roma. Il pirata si è costituito

23 maggio 2023 a

a

a

Svolta nell'incidente in monopattino elettrico costato la vita a un 24enne bengalese, travolto e ucciso domenica in via Casal del Marmo a Roma. Il presunto pirata della strada si è costituito spiegando perché è scappato: si tratta di un uomo di 26 anni, che si è presentato dalla polizia locale accompagnato dal suo avvocato. «Ero sotto shock - ha dichiarato ai vigili urbani - e per questo sono andato via».



Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente il ragazzo bengalese, Marco M., passava con il monopattino quando è stata investito da un'auto pirata. All'arrivo dei soccorritori, infatti, non c'era nessuno insieme alla vittima e si è pensato che l'automobilista potesse essere scappato. Ipotesi che ora, dopo che il 26enne si è costituito, sembra la più probabile. Al momento si indaga nei suoi confronti per omicidio stradale e potrebbe dover rispondere anche di omissione di soccorso.