Milano, straniera tenta di rapire bimbo di 2 anni: come l'hanno fermata

Choc a Milano dove domenica in piazza Gae Aulenti un padre ha sventato il rapimento del figlio, un bambino di due anni. A tentare di portarlo via sarebbe stata una donna straniera, poi denunciata a piede libero. Identificata dai carabinieri, si tratta di una 22enne marocchina che vive nelle case popolari della zona di San Siro.

In base alle prime ricostruzioni, la famiglia stava trascorrendo qualche ora di relax proprio in piazza Aulenti insieme ad amici e il tentato rapimento del bimbo sarebbe andato in scena non appena la mamma è entrata in gelateria. A badare al bambino e al fratellino maggiore era rimasto il padre, che si è subito accorto di una donna sconosciuta che si stava avvicinando al figlio più piccolo, per poi prenderlo in braccio e tentare di allontanarsi verso la torre Unicredit.

L'uomo, scagliatosi contro la donna - che si è giustificata dicendo che non l'avrebbe rapito ma che era solo uno scherzo - l'ha tenuta d'occhio fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno rintracciata in pochi minuti procedendo alla denuncia. Sul suo conto pesano precedenti per reati contro il patrimonio e sarebbe affetta da patologie psichiche. Ora dovrà rispondere anche di tentato rapimento del minore.