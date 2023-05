Alluvione, in Emilia Romagna allerta rossa anche lunedì. Il prefetto: non mettetevi in strada

21 maggio 2023 a

Resta l’allerta rossa in Emilia Romagna: la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di criticità. Nella giornata di lunedì 22 maggio, l’allerta rossa è valevole per le piene dei fiumi nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Il codice colore rosso sul bolognese e sulla Romagna è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi. L’allerta è di colore arancione per le piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena; gialla per le piene dei fiumi nei territori di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e per rischio frane nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

La Protezione civile del Lazio arriva in Emilia Romagna

Intanto il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha rivolto un appello a tutti i cittadini, invitandoli a «non mettersi alla guida alla volta delle zone interessate dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi in quanto l’intasamento delle reti viarie ostacola gravemente l’arrivo sui luoghi dei mezzi e del personale incaricati di procedere alla rimozione del fango e dei detriti dalle strade oltre che dei mezzi di soccorso alla popolazione». Il prefetto invita inoltre «i cittadini che si trovano in corrispondenza delle aree ove sono in corso le attività di ripulitura delle strade ad allontanarsi dalle aree di cantiere a tutela della propria incolumità e al fine di non ostacolare il celere svolgimento dei lavori». Infine, il prefetto sollecita «tutti i volontari ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali e da tutto il personale che istituzionalmente è impegnato nella gestione dell’emergenza».