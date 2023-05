Maltempo, non c'è tregua per l'Emilia-Romagna. Allerta pure in Piemonte, Sicilia e Calabria

20 maggio 2023 a

In Emilia Romagna prosegue la conta dei danni dopo il maltempo che ha messo in ginocchio la regione. Si continua a cercare di liberare interi comuni dal fango ma continua a piovere. È troppo presto quindi per tirare un sospiro di sollievo. Confermata anche per domani allerta meteo rossa e arancione su gran parte del territorio, per criticità idraulica e idrogeologica. A spaventare sono le frane, circa 305 quelle principali che stanno interessando il territorio. Ben 127 smottamenti si sono registrati nel territorio di Forlì Cesena, 90 a Ravenna e 49 in provincia di Bologna. Per quanto riguarda gli allagamenti, ai 58 segnalati ieri, se ne stanno aggiungendo alcuni nei comuni di Conselice, Lugo e Ravenna, zona nord. Per quanto riguarda la viabilità, sono oltre 500 le strade chiuse, totalmente o parzialmente. Proprio a Ravenna si registra la situazione più complessa. È infatti stato evacuato il 16% del territorio comunale e quasi 15mila persone, un decimo del totale; nella sola provincia di Ravenna sono state evacuate 27.700 persone. In totale le persone costrette a lasciare la propria casa sono più di 36.600. In un territorio già devastato dall’alluvione a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, un elicottero è caduto durante un intervento per risolvere i guasti alla linea elettrica. Le quattro persone a bordo del velivolo sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave.

Il maltempo intanto continua a flagellare anche altre regioni d’Italia. La Protezione Civile ha diramato un avviso per venti forti con raffiche di burrasca su Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste. Si prevede ancora il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. In Calabria stamattina un uomo è morto colpito da un albero crollato a Reggio Calabria a causa del forte vento. L’uomo, dalle prime notizie apprese, stava passeggiando con il cane ma il forte maltempo ha buttato giù l’albero che lo ha travolto.

Allerta anche in Sicilia, dove l’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia ha causato alcuni disagi. A Misterbianco, in provincia di Catania a causa degli allagamenti sulla strade alcune auto sono andate in panne. Mentre in Piemonte la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità in diverse zone con allerta arancione. ’Osservati specialì i fiumi l’Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda. Intanto i Murazzi sono stati chiusi a Torino per precauzione dato l’innalzamento del livello del Po.