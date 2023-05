Ragù pronto ritirato dai supermercati, il richiamo del ministero della Salute

19 maggio 2023 a

Ragù ritirato dai supermercati. Il ministero della Salute ha richiamato in via del tutto precauzionale alcuni lotti di ragù pronto e confezionato. Per scongiurare ogni rischio, infatti, sono state ritirate dal mercato diverse confezioni di ragù venduto nei supermercati, a seguito di una “segnalazione per corpo estraneo (vetro)”. Il richiamo è stato pubblicato dal ministero della Salute in data giovedì 11 maggio 2023. Dal ministero della Salute si raccomanda alle persone che hanno acquistato i vasetti appartenenti al lotto descritto di seguito di non consumarli e restituirli al punto vendita. I consumatori possono anche contattare il numero verde al numero 800.650.650.

Il richiamo del ministero della Salute riguarda il ragù con carne di cinghiale del marchio "Terre D’Italia". Nello specifico, sono state ritirate dai supermercati le confezioni: con nome o ragione sociale OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “GS S.p.A.”; lotto di produzione TMC; marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore “IT 9 1575 L CE”; nome del produttore “TRIGLIA s.r.l” con sede in via Salcetti 39 – 56010 Nodica (PI); data di scadenza o termine minimo di conservazione 30.03.2024; peso/volume unità di vendita 200 grammi.