Rai, il Cda nomina Roberto Sergio ad: ecco i nuovi vertici di viale Mazzini

Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato con decorrenza immediata. Tre i voti a favore, uno contrario e due astensioni. L’Assemblea degli Azionisti ha formalizzato la designazione di Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di amministratore delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Sergio nuovo ad. "Espletate le formalità di rito - si legge in una nota - nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto".

Voti favorevoli da tre membri su sei: Marinella Soldi, la presidente Rai, Simona Agnes (quota Forza Italia) e Igor De Biasio (quota Lega). Francesca Bria (quota Pd) ha votato contro, astenuti Alessandro di Majo (quota M5S) e il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà.

Sul cda incombeva lo scontro sull'addio di Fabio Fazio, passato al gruppo Warner Bros. Discovery. L'ex ad Carlo Fuortes in una nota aveva sostenuto di aver fatto presente al cda che il contratto era in scadenza il 30 giugno ma che non aveva provveduto al rinnovo perché lo stesso cda aveva deciso di non occuparsi dei contratti che sforassero la data del 31 agosto. Soldi ha replicato che sarebbe stato Fuortes a decidere di non procedere sul palinsesto autunnali nonostante ne avesse facoltà.