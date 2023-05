Meta-Siae, c'è l'accordo: la musica italiana torna su Facebook e Instagram

13 maggio 2023 a

La musica torna su Facebook e Instagram. È stato firmato un accordo transitorio tra le parti, Meta e Siae, e sulle piattaforme social si tornerà ad ascoltare la musica tutelata dalla società degli autori ed editori. Lo rende noto la stessa Siae, che esprime "soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’AGCM".

Canzoni su Facebook e Instagram: il Garante fa riaprire la trattativa Meta-Siae

Insomma, il nodo dei diritti per la pubblicazione sui social della società che fa capo a Mark Zuckerberg della musica degli autori Siae è sciolto. Il 21 aprile scorso l'’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato era intervenuta sulla questione imponendo al colosso Usa di riaprire la trattativa sul caso dei diritti musicali per "ripristinare l'equilibrio nel rapporto commerciale con Meta, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”.

La delibera aveva permesso provvisoriamente il ritorno del repertorio musicale italiano nelle stories di Instagram e nei reels di Facebook, che ora si stabilizza con l'accordo di massima tra le parti.