Meta e Siae, il Garante fa riaprire la trattativa: canzoni su Facebook e Instagram

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene a gamba tesa nella questione Meta-Siae e impone al colosso di Mark Zuckerberg di riaprire la trattativa sul caso dei diritti musicali.

Si legge nella delibera che l'Antitrust ha imposto a Meta di “provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ripristinare l'equilibrio nel rapporto commerciale con Meta, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”.

La delibera dell'Agcm crea i presupposti per il ritorno del repertorio musicale italiano sui social network di proprietà del gruppo Meta.A partire da subito, previa autorizzazione di Siae, gli utenti potranno ricominciare a utilizzare canzoni italiane nelle stories di Instagram e nei reels di Facebook.

Il Garante ha stabilito inoltre che, in caso di disaccordo tra Meta e Siae in riferimento alla qualità e alla quantità di informazioni che il colosso di Zuckerberg è stato invitato a fornire, nominerà un fiduciario incaricato di individuarle. Si tratterà di un soggetto terzo, estraneo ad ambo le parti e in possesso di adeguata competenza tecnica sul tema.