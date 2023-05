Ravello, incidente mortale per un conducente di autobus

08 maggio 2023 a

È morto il conducente dell’autobus turistico precipitato a Ravello, in provincia di Salerno. L’autista era l’unica persona a bordo del mezzo che è precipitato da un tornante della strada che conduce a al comune in Costiera Amalfitana, facendo un volo di almeno una quindicina di metri e cadendo prima sul sottostante tratto della stessa strada, poi sfiorando un’abitazione. Il grave incidente, andato in scena poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione, ha causato una sola vittima: il cadavere di F.N., sulla trentina, figlio del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola, ha perso il controllo del proprio mezzo su un tornante in località Cigliano, sfondando il parapetto, e il suo corpo è stato trovato nel letto del torrente Dragone, a poca distanza dall’autobus. Secondo fonti investigative l’uomo è deceduto sul colpo. Il traffico sulla Ravello-Amalfi è stato interrotto, visto che sul posto erano state subito avviate le operazioni di soccorso, anche con l’ausilio di un elicottero.