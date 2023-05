Meteo maggio tra picchi oltre i 30 gradi e temporali. Le previsioni di Giuliacci

06 maggio 2023 a

Meteo sull'ottovolante. Il mese di maggio si preannuncia piuttosto movimentato con picchi di caldo destinati a portare il termometro anche oltre i 30 gradi centigradi, in alcune zone d'Italia, ma anche instabilità e piogge. A fare il punto sui modelli previsionali a 15 giorni sono gli esperti di meteogiuliacci.it , il sito del colonnello Mario Giuliacci, star del tempo in tv. Il caldo di questi giorni "durerà poco", e ci aspetta un maggio "dinamico, almeno nella sua prima metà", si legge nell'analisi. Nella fase calda in corso si potrebbe toccare i 30 gradi e oltre, con la speranza che questo fenomeno non si ripeta troppo spesso. Secondo i meteorologi, tuttavia, maggio "non sarà sole deciso per tutti, anzi ci saranno diverse opportunità di piogge e temporali" soprattutto nelle zone alpine e appenniniche in diverse aree del nord.

Maggio, ricordano gli esperti, è uno dei mesi più piovosi dell'anno per le regioni del Nord e pertanto "non ci deve affatto stupire che ci siano rovesci e temporali frequenti". Anche in questo caso, a essere dannosi sono gli eventi estremi ed eccessivi, come le piogge che hanno provocato il diastro in Emilia-Romagna, soprattutto nelle province romagnole. Piogge "estreme" che "hanno dato praticamente fine allo status siccitoso di quella zona d'Italia. Ma non è dappertutto così. Ci sono zone di Piemonte, Liguria e Lombardia dove il deficit è ancora molto serio". La speranza è che l'instabilitò dei prossimi 15 giorni possa portare un riequilibrio delle precipitazioni ma senza eventi estremi.