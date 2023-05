Maltempo Emilia-Romagna, è un disastro: due morti e un disperso

03 maggio 2023 a

Le ondate di piena dovute al maltempo metto in ginocchio l'Emilia Romagna. Due persone sono morte e un'altra risulterebbe dispersa. La prima vittima accertata è un anziano morto questa mattina dopo essere stato travolto dalle acque del fiume Senio esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall'acqua. Un'abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) per una frana. Una persona è morta e un'altra è dispersa.

Emilia-Romagna, c'è una vittima. Choc in diretta tv: "Corpo riverso nell'acqua"

Situazione durissima nel Ravennate ma anche in altre zone del Bolognese per l'esondazione di numerosi corsi d'acqua. Centinaia di persone sono state evacuate. Sono in corso ulteriori evacuazioni a Faenza per l’esondazione del Lamone, chiuse molte scuole in tutta la regione. La circolazione dei treni è ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano.

''Quello che si sta verificando nel bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene", ha comunicato ieri la Regione Emilia Romagna.