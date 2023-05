Emilia-Romagna, c'è una vittima. Choc in diretta tv: "Corpo riverso nell'acqua"

03 maggio 2023 a

a

a

Allagamenti, frane, strade chiuse o impraticabili: l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna ha le dimensioni di un'alluvione. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha portato il Po al livello più alto da inizio anno. Molti corsi d'acqua sono esondati. Situazione critica a Faenza, dove sono in corso da parte dei vigili del fuoco evacuazioni di alcune abitazioni per l'esondazione del fiume Lamone a causa delle piogge abbondanti. Il torrente Sillaro, un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. Anche il Senio è uscito dagli argini a Castel Bolognese.

Nel corso di Agorà, su Rai 3, l'inviato a Castel Bolognese dà una tragica notizia: una persona è stata trovata morta, un uomo "riverso nell'acqua. Non sappiamo cause e identità della persona. I carabinieri non sono ancora arrivati", afferma il giornalista in collegamento.

Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (Forlì-Cesena) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (Bologna) per allagamenti. Da diverse zone d'Italia sino state inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco e sono complessivamente 400 gli interventi per il maltempo in Emilia Romagna.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

A Ravenna è allerta per la possibile piena del fiume Montone con forte rischio di superamento del livello 3, il più alto. Sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). In totale, sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo.